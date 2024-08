Kolejny gameplay nowej części The Legend of Zelda. Tak wygląda rozgrywka w Echoes of Wisdom

Z okazji premiery gry zobaczymy nową edycję Nintendo Switch Lite.

W czerwcu mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun zapowiadający kolejną odsłonę kultowej serii The Legend of Zelda. Twórcy podzielili się fragmentami rozgrywki oraz datą premiery, która zaplanowana została na 26 września. Na nowym trailerze zamieszczono więcej nagrań dotyczących gameplayu i jego bardziej szczegółowy opis. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - nowe informacje o rozgrywce W The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wcielimy się w księżniczkę Zeldę, a nie w Linka jak to miało miejsce w poprzednich odsłonach serii. Bohaterka ma za zadanie ocalić królestwo Hyrule przed dziwnymi rozłamami, które porywają mieszkańców. Na naszej drodze spotkamy Dampé, inżyniera zainteresowanego budową automatów, a także inne interesujące postacie.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom oferuje rozgrywkę bazowaną na mechanikach z The Legend Of Zelda: Link's Awakening ukazaną z perspektywy kamery zawieszonej nad naszą postacią. Towarzyszyć nam będzie tajemnicza wróżka, Tri, dzięki której z użyciem Tri Rod stworzymy „echa” pozwalające nam na kopiowanie przeciwników oraz obiektów, a zatem łatwiejsze rozwiązywanie zagadek oraz eksplorowanie lokacji. Podczas walki z wrogami użyjemy potężnej formy, która daje dostęp do miecza.

GramTV przedstawia:

Z okazji premiery The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Nintendo wydaje specjalną edycję Nintendo Switch Lite, która zawiera dwanaście miesięcy Nintendo Switch Online, członkostwo w pakiecie rozszerzeń, w którym znajdziemy wiele klasycznych gier, w tym dziesięć z serii The Legend of Zelda oraz wspomniany Nintendo Switch Lite ze złotym motywem. Nie dowiedzieliśmy się jeszcze, ile trzeba będzie zapłacić za cały zestaw.

Adam "Harpen" Berlik W gram.pl od 2008 roku, w giereczkowie od 2002. Redaktor, recenzent. Podobno dużo gra w Soulsy, choć sam twierdzi, że to nieprawda. To znaczy gra, ale nie aż tak dużo.