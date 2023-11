Nowa faworytka do roli Abby w 2. sezonie The Last of Us. To ona mogła zagrać Ellie

Po zakończeniu strajku aktorów wiele wytwórni chce jak najszybciej rozpocząć pracę nad swoimi produkcjami. Jedną z nich jest drugi sezon The Last of Us, do którego zdjęcia mają rozpocząć się już w styczniu. Ze słów Craiga Mazina z poprzednich tygodni wiemy, że do obsady wybrano już odpowiednią kandydatkę do roli Abby. Według Jeffa Sneidera casting wciąż trwa, ale twórcy chcą obsadzić Kaitlyn Dever, gwiazdę filmu Nie ocali cię nikt, który w ubiegłym miesiącu zadebiutował na Disney+.

Kaitlyn Dever wcieli się w Abby w drugim sezonie serialu The Last of Us?

Aktorka miała zachwycić twórców The Last of Us swoją ostatnią rolą w filmie Briana Duffielda. Dodatkowo Dever jest jedną z 71 osób, które na Instagramie obserwuje Craig Mazin. W przeszłości niejednokrotnie zdarzało się, że lista obserwowanych osób w mediach społecznościowych zdradzała późniejsze castingi. Niestety nie mamy dodatkowych poszlak, aby jednoznacznie sądzić, że tak też będzie tym razem.