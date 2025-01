The Last of Us Part 2 Remastered z krytykowaną funkcją na PC. Sony wciąż pozostaje przy systemie

W ubiegłym roku Sony udostępniło kilka ze swoich popularnych produkcji na PC, dzięki czemu miały one dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców. Remake Until Dawn oraz God of War Ragnarok spotkały się jednak ze sporą krytyką, czego przyczyną było postawione przed graczami wymaganie. Właśnie dowiedzieliśmy o kolejnej grze, w której dotyczy ta sama kwestia.

The Last of Us Part 2 Remastered - nowa wersja z wymaganiem konta PSN

Na karcie Steam The Last of Us Part 2 Remastered jedną z podanych informacji jest wymaganie przez każdego gracza posiadania konta PSN. Wiele osób skrytykowało to rozwiązanie ze względu na zupełny brak potrzeby jego istnienia - wspomniane tytuły oferują jedynie możliwość zabawy w pojedynkę. Jak widzimy, Sony planuje pozostanie przy tej decyzji przy okazji udostępniania pecetowym graczom swoich produkcji. Tym samym na platformie zobaczymy również osiągnięcia.