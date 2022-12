The Last of Us Part 1 „zaszczyci” Steam Decka – zapewnia Neil Druckmann

Podczas The Game Awards 2022 poznaliśmy dokładną datę premiery pecetowej wersji The Last of Us Part 1. Odświeżona wersja przygód Joela i Ellie pojawiła się już także na Steam oraz Epic Games Store, dzięki czemu poznaliśmy cenę gry na komputerach osobistych, która – jak się okazało – będzie niższa niż w przypadku wydania na PlayStation 5. Niestety na platformie Valve brakuje informacji na temat kompatybilności produkcji Naughty Dog ze Steam Deckiem. Okazuje się jednak, że posiadacze wspomnianego urządzenia mogą spać spokojnie.

The Last of Us Part 1 będzie działać na Steam Decku

Neil Druckmann – scenarzysta i dyrektor kreatywny dwóch części The Last of Us – poinformował za pośrednictwem Twittera, że „Joel i Ellie zaszczycą Steam Decka”. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, ponieważ poprzednie gry PlayStation Studios, które trafiły na komputery osobiste, również mogą pochwalić się pełną funkcjonalnością na wspomnianym urządzeniu Valve. Jak się okazuje, do tego grona dołączy niebawem także The Last of Us Part 1.



Przypomnijmy, że The Last of Us Part 1 ma zadebiutować na PC dokładnie 3 marca 2023 roku. Obecnie produkcja dostępna jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Joela i Ellie, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part I – pół kroku do perfekcji.

