The Last of Us Part 1 na zwiastunie wersji PC. Fragmenty rozgrywki i nie tylko

W najnowszym zwiastunie nie brakuje bowiem fragmentów rozgrywki z pecetowej wersji The Last of Us Part 1. Ponadto Sony zaprezentowało kilka funkcji, którymi będą mogli cieszyć się posiadacze komputerów osobistych . W materiale potwierdzono bowiem, że odświeżona wersja przygód Joela i Ellie zaoferuje na wspomnianej platformie więcej opcji sterowania, a także wsparcie dla różnych kontrolerów, w tym także dla DualSense. Nie zabraknie też ułatwień dostępu. Rzućcie okiem na trailer na dole wiadomości i sprawdźcie sami.

Premiera The Last of Us Part 1 na PC zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że Sony przygotowuje użytkowników komputerów osobistych na nadejście wspomnianej produkcji. W zeszłym tygodniu japońska firma ujawniła bowiem wymagania sprzętowe odświeżonej wersji przygód Joela i Ellie . Wczoraj natomiast w sieci pojawił się zwiastun, który pozwala sprawdzić, jak wydanie na „blaszaki” prezentuje się w akcji.

W spustoszonym świecie opanowanym przez zarażonych i niebezpiecznych ocalałych doświadczony przez życie Joel podejmuje się wyprowadzenia 14-letniej Ellie z objętej kwarantanną strefy wojskowej. Pozornie proste zadanie wkrótce zamienia się w niebezpieczną podróż po kraju – czytamy w opisie gry na Steam.

Przypomnijmy, że The Last of Us Part 1 zadebiutuje na komputerach osobistych już 28 marca. We wrześniu ubiegłego roku odświeżona wersja przygód Joela i Ellie trafiła na PlayStation 5. Zainteresowanych naszą opinią na temat wspomnianej produkcji zapraszamy więc do lektury: Recenzja The Last of Us Part I - pół kroku do perfekcji.