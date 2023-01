The Last of Us Part 1 do sprawdzenia za darmo dzięki PlayStation Plus Premium

Dzisiaj – 16 stycznia – na platformie HBO Max debiutuje długo wyczekiwany serial The Last of Us. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianą marką. Sony postanowiło bowiem zachęcić graczy do sprawdzenia The Last of Us Part 1 i udostępniło darmową wersję próbną wspomnianej produkcji, która zadebiutowała na rynku we wrześniu ubiegłego roku.

The Last of Us Part 1 z darmową wersją próbną dla abonentów PlayStation Plus Premium

Darmową wersją próbną The Last of Us Part 1 mogą cieszyć się wyłącznie abonenci PlayStation Plus Premium. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, ponieważ dostęp do dem wybranych najnowszych produkcji dostępnych na konsolach PlayStation to jedna z zalet posiadania najdroższego planu usługi japońskiej firmy.



Obecnie abonenci PlayStation Plus Premium mogą cieszyć się również wersjami demonstracyjnymi m.in. takich tytułów jak Dying Light 2: Stay Human, Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei czy też LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Do tego grona – jak się okazuje – dołączyło właśnie również The Last of Us Part 1.



Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us Part 1 dostępne jest obecnie wyłącznie na PlayStation 5. Już 3 marca – zgodnie z informacjami przekazanymi podczas The Game Awards 2022 – odświeżona wersja przygód Joela i Ellie zadebiutuje również na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part I – pół kroku do perfekcji.