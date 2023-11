The Last of Us: Factions powstaje. Reżyser dementuje plotki o porzuceniu multiplayera

Na początku ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was o zwolnieniach w studio Naughty Dog. Już wtedy gracze zaczęli zastanawiać się, co z wieloosobowym spin-offem The Last of Us: Factions. Produkcja miała stać pod ogromnym znakiem zapytania. Teraz jednak okazuje się, że (przynajmniej na razie) nie ma się czym martwić. Jak bowiem podaje między innymi serwis Video Games Chronicle, jakiekolwiek doniesienia o porzuceniu projektu były po prostu fałszywe.

The Last of Us: Factions dalej powstaje

Tym razem źródło informacji jest wyjątkowo wiarygodne, ponieważ informacją podzielił się Vinit Agarwal, czyli jeden z dwóch reżyserów gry. Chwaląc się ukończeniem Super Mario Bros. Wonder, jednocześnie zaznaczył, że nadal pracuje nad wieloosobowym spin-offem The Last of Us – aby użytkownicy nie zaczęli zasypywać go pytaniami w komentarzach.

Wczytywanie ramki mediów.