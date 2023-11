The Last of Us 2 zmierza na PS5? Informacje o nowej wersji na serwerach Sony

Niewykluczone, że Naughty Dog szykuje niespodziankę dla wszystkich fanów The Last of Us.

Już w lipcu kompozytor ścieżki dźwiękowej do The Last of Us 2 wspomniał o „nowej wersji” gry. Nieco później – bo w październiku – jeden z deweloperów umieścił na swoim profilu na LinkedIn wzmiankę od The Last of Us 2: Remastered. Naughty Dog wciąż nie zapowiedziało jednak odświeżonego wydania produkcji z 2020 roku. Niewykluczone jednak, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie, ponieważ informacje o nowej wersji The Last of Us 2 zostały odnalezione w bazie danych Sony.

The Last of Us 2 doczeka się wkrótce wersji na PlayStation 5? Informacje na serwerach PlayStation mogą zdradzać plany Naughty Dog

Interesującym znaleziskiem podzielił się profil „PlayStation Game Size”, który znany jest z przeczesywania serwerów PlayStation w poszukiwaniu ciekawych informacji. We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) poinformowano, że w bazie danych Sony pojawiła się nowa wersja The Last of Us 2 z oznaczeniem „PS5”. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych szczegółów.