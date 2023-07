The Last of Us 2 z „nową wersją”? Kompozytor mógł zdradzić plany Naughty Dog

Jakiś czas temu Sony przez przypadek ujawniło budżet The Last of Us 2. Tymczasem w sieci pojawiła się kolejna interesującą wiadomość związana ze wspomnianą produkcją. Niewykluczone, że Naughty Dog pracuje nad odświeżoną wersją hitu z 2020 roku. Nie doczekaliśmy się co prawda oficjalnej zapowiedzi, ale planami deweloperów podzielił się Gustavo Santaolalla – kompozytor ścieżki dźwiękowej dla obu odsłon serii The Last of Us.

The Last of Us 2 otrzyma „nową wersję”? Gustavo Santaolalla dzieli się planami Naughty Dog

Santaolalla w wywiadzie opublikowanym na kanale Blender na YouTube poinformował, że w pojawi się w „nowej wersji” The Last of Us, w której gracze będą mogli poprosić jego postać o odegranie różnych utworów. Następnie kompozytor podkreślił, że nie może podzielić się żadnymi dodatkowymi szczegółami.