The Last of Us 2: Remastered kolejny raz potwierdzone przez pracownika Naughty Dog

Wygląda na to, że jeden z pracowników Naughty Dog potwierdził istnienie gry, umieszczając The Last of Us 2: Remastered na swoim profilu LinkedIn.

Jak zauważył @DomTheBombYT na Twitterze, jeden z programistów Naughty Dog umieścił projekt na swoim profilu na LinkedIn – niemal potwierdzając jego istnienie. Mark Pajarillo, główny artysta zewnętrzny w Naughty Dog, dodał grę do swojego profilu, ujawniając, że „nadzorował produkcję wszystkich zewnętrznych zasobów graficznych, broni i interaktywnych rekwizytów do dwóch kultowych tytułów The Last of Us: Part One i The Last z Us 2: Remastered.

Naughty Dog nie ujawniło jeszcze oficjalnie projektu, choć nie jest to pierwszy raz, kiedy ktoś pracujący nad rzekomym remasterem ujawnia szczegóły. Już w lipcu 2023 roku Gustavo Santaolalla – kompozytor muzyki, zarówno do The Last of Us, jak i The Last of Us 2 – ujawnił, że niedawno współpracował ze studiem nad „nową edycją” gry. The Last z Us 2: Remastered prawie na pewno istnieje Wczytywanie ramki mediów.

