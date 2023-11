The Last of Us 2 Remastered stworzyli nowi pracownicy. Główny zespół rozwija kolejną grę

W miniony weekend doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi The Last of Us 2 Remastered. Odświeżona wersja produkcji z 2020 roku spotkała się jednak ze sporą krytyką. Wielu graczy nie rozumie sensu powstania wspomnianego tytułu, spora część użytkowników narzeka również na fakt, że nie będzie to bezpłatna aktualizacja, a jeszcze inni woleliby zobaczyć prezentację nowej gry Naughty Dog. Tymczasem w sieci pojawiły się całkiem interesujące doniesienia związane z The Last of Us 2 Remastered.

The Last of Us 2 Remastered to rzekomo projekt nowych pracowników Naughty Dog. Neil Druckmann i główny zespół pracują nad inną produkcją

Jordan Middler – redaktor i gospodarz podcastu VGC – poinformował za pośrednictwem portalu społecznościowego X (wcześniej Twitter), że The Last of Us 2 Remastered zostało opracowane przez nowych pracowników Naughty Dog, by odpowiednio wprowadzić ich do studia. Natomiast zespół Neila Druckmanna pracuje obecnie „pełną parą” nad nową produkcją.