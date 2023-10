The Kill Room: specjalnie dla Samuela L. Jacksona scenariusz został przerobiony w jeden dzień

Ta rola jest naprawdę interesująca, ponieważ pierwotnie miał to być, Herschel, 72-letni Żyd. Jednak, kiedy rozmawialiśmy o obsadzie, Uma napisała do mnie SMS-a: Czy Sam Jackson wchodzi w grę?. A ja na to: Żartujesz? Oczywiście!. I tak Jonathan i ja mieliśmy jeden dzień na przepisanie scenariusza przed przerwą świąteczną, aby dostarczyć go Samowi. Tego dnia, podczas Bożego Narodzenia spotykałam się również z rodziną mojej narzeczonej, więc w zasadzie musiałam tam wejść, się przywitać, a kiedy oni byli poza domem i robili świąteczne rzeczy, musiałam przejąć ich sypialnię i gorączkowo przepisywać scenariusz, żeby Samuel L. Jackson dostał go na czas.

The Kill Room jest dziełem scenarzysty Jonathana Jacobsona i reżyser Nicol Paone. W obsadzie znaleźli się także Debi Mazar, Dree Hemingway (Jednorożec, Starlet), Amy Keum (Honor Society, Evil) i Candy Buckley (Rzadkie przedmioty). W filmie występują również Larry Pine (Succession, The Royal Tenenbaums), Jennifer Kim (Mozart w dżungli, Dziedzictwo Bourne'a), Matthew Maher (Air, Captain Marvel), Tom Pecinka (The Survivalist) i Alexander Sokovikov (For All Mankind, The Americans).

Film trafił do kin w USA 29 września 2023 roku.