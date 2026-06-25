The Expanse: Osiris Reborn jak Dragon Age: Origins? Pochodzenie bohatera zmieni dialogi i dostępne wydarzenia

Każda z trzech frakcji zaoferuje własne relacje, dialogi i fragmenty fabuły.

Owlcat Games ujawniło nowe szczegóły dotyczące The Expanse: Osiris Reborn. Wybór pochodzenia postaci ma wpływać nie tylko na statystyki czy wygląd, ale również na reakcje NPC-ów, dostępne kontakty oraz część zawartości fabularnej. The Expanse: Osiris Reborn – pochodzenie bohatera ma znaczenie Nowy dziennik deweloperski opublikowany przez studio Owlcat Games ujawnił kolejne szczegóły dotyczące systemu pochodzenia postaci w The Expanse: Osiris Reborn. Twórcy przyznają, że inspirowali się klasycznymi RPG-ami, a wielu graczy od razu dostrzegło podobieństwa do pierwszego Dragon Age: Origins. Podczas tworzenia bohatera wybierzemy jedno z trzech pochodzeń: Ziemianina, Marsjanina lub Pasiarza. Decyzja ta wpłynie nie tylko na początkowe bonusy czy historię postaci, ale również na sposób, w jaki świat będzie reagował na naszego protagonistę.

Według deweloperów mieszkańcy poszczególnych regionów Układu Słonecznego mają własne uprzedzenia i sympatie. Przykładowo Marsjanin odwiedzający Ceres może spotkać się z niechęcią mieszkańców, którzy obwiniają Mars o problemy z dostawami wody. Również relacje między Ziemianami i Marsjanami pozostają napięte z uwagi na polityczną rywalizację obu frakcji. Dowiedzieliśmy się również, że pochodzenie nie będzie jedynie kosmetycznym wyborem. Każda frakcja zapewni własne kontakty, znajomości oraz alternatywne sposoby rozwiązywania niektórych sytuacji.

GramTV przedstawia:

Pasiarz wychowany na Ceres może spotkać dawnych znajomych, którzy pomogą mu zdobyć informacje lub otworzą nowe ścieżki dialogowe. Ta sama postać dla Ziemianina pozostanie jedynie przypadkowym mieszkańcem stacji. Z kolei Ziemianie mają utrzymywać kontakty na Księżycu, a Marsjanie otrzymają możliwość odwiedzenia Marsa na wcześniejszym etapie kampanii. Oznacza to, że część zawartości będzie dostępna wyłącznie dla konkretnych originów, co może zachęcić graczy do wielokrotnego przechodzenia gry. W produkcji BioWare wybór jednego z sześciu pochodzeń wpływał na początek gry, relacje z bohaterami oraz późniejsze wydarzenia fabularne. Wygląda na to, że The Expanse: Osiris Reborn zamierza pójść podobną drogą. The Expanse: Osiris Reborn zmierza na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5, choć data premiery nie jest jeszcze znana. Gracze skrytykowali głosy w duchowym następcy Mass Effecta. Studio wymienia aktorów