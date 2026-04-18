The Expanse ma szansę powrócić? Jeden z najlepszych seriali science fiction może otrzymać kontynuację

Nie będzie to jednak takie proste.

Czy jeden z najwyżej ocenianych seriali science fiction ostatnich lat może jeszcze wrócić z nowymi odcinkami? Choć historia The Expanse zakończyła się oficjalnie w 2022 roku wraz z szóstym sezonem, temat ewentualnej kontynuacji ponownie nabiera rozpędu. Co istotne, paliwa do spekulacji dostarczają sami autorzy książkowego pierwowzoru. The Expanse – jakie są szanse na powrót kultowego serialu science fiction? Serial, bazujący na cyklu autorstwa duetu piszącego pod pseudonimem James S. A. Corey, czyli Ty Franck i Daniel Abraham, przez lata zdobywał uznanie widzów i krytyków. Mimo zakończenia emisji, produkcja wciąż cieszy się rosnącą popularnością, a to rodzi pytania o możliwe dalsze adaptacje.

Podczas sesji AMA na Reddicie twórcy zostali zapytani wprost o szanse na powrót serialu. Ich odpowiedź nie jest jednoznaczną deklaracją, ale daje fanom powody do optymizmu. Myślę, że każda adaptacja czegokolwiek ma niewielkie szanse na powstanie. Widząc, jak wygląda ten proces od kuchni, jestem zdumiony, że cokolwiek w ogóle dochodzi do skutku. Jednak ponieważ The Expanse już istnieje i jest całkiem popularne, mamy nieco większe szanse niż większość innych projektów.

Autorzy podkreślają jednocześnie, że historia opowiedziana w książkach została przez nich zamknięta i nie planują jej kontynuować w formie literackiej. Oznacza to, że ewentualny powrót na ekran zależy wyłącznie od decyzji Amazona i producentów. Warto jednak pamiętać, że materiału źródłowego na kolejne sezony nie brakuje. W międzyczasie Franck i Abraham nie próżnują. Twórcy rozpoczęli nowy rozdział swojej kariery za sprawą serii Captive’s War, która już teraz zmierza w stronę ekranizacji. Pierwszy tom zatytułowany The Mercy of Gods zadebiutował w 2024 roku i szybko trafił na listę bestsellerów. Kontynuacja, The Faith of Beasts, ukazała się 14 kwietnia, a czytelnicy mogą już zapoznać się z jej fragmentem udostępnionym online. Nowa saga również stawia na rozmach i bezkompromisową wizję science fiction. Historia rozpoczyna się od brutalnej inwazji obcej cywilizacji, która błyskawicznie podporządkowuje sobie ludzkość. Gatunek znany jako Carryx podporządkowuje sobie „użyteczne” rasy, a resztę bez wahania eliminuje. Naukowcy porwani z podbitego świata zostają zmuszeni do pracy na rzecz najeźdźców i muszą udowodnić wartość swojego gatunku, jeśli chcą przetrwać.

