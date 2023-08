The Elder Scrolls VI w fazie „wczesnego rozwoju”. Na szczegóły trochę poczekamy

W jednym z ostatnich wywiadów Todd Howard zapowiedział, że The Elder Scrolls VI ma być „najlepszym symulatorem świata fantasy”. Wiele wskazuje jednak na to, że w najbliższym czasie nie będziemy mieli okazji zweryfikować obietnic popularnego dewelopera. Już jakiś czas temu Phil Spencer informował, że premiera nowej odsłony serii The Elder Scrolls to odległy temat. Potwierdza to również ostatnia wypowiedź Pete’a Hinesa, czyli dyrektora wydawniczego Bethesda Softworks.

The Elder Scrolls VI znajduje się obecnie w fazie „wczesnego rozwoju”. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość

Hines w trakcie wywiadu dla hiszpańskiego serwisu Vandal (dzięki VGC) poinformował, że The Elder Scrolls VI nie znajduje się już w fazie przedprodukcyjnej czy koncepcyjnej, a na etapie „wczesnego rozwoju”. Dyrektor wydawniczy Bethesda Softworks podkreślił jednak, że fani nie powinni w najbliższym czasie spodziewać się żadnych informacji i szczegółów na temat nowej odsłony serii The Elder Scrolls.