The Elder Scrolls III: Morrowind wkrótce z polskim dubbingiem. Poznajcie obsadę

Mimo ponad 20 lat na karku The Elder Scrolls III: Morrowind wciąż otrzymuje nowe modyfikacje. Jeden ze zmierzający do gry modów powinien w szczególności zainteresować polskich fanów wspomnianej produkcji. Grupa fanów postanowiła bowiem wzbogacić kultowe RPG o rodzimy dubbing. Ambitny projekt trafi niebawem w ręce graczy, a jego twórcy postanowili przedstawić graczom aktorów i aktorki, dzięki którym postacie z The Elder Scrolls III: Morrowind przemówią po polsku.

Do The Elder Scrolls III: Morrowind zmierza polski dubbing. Grupa fanów pracuje nad modyfikacją

Wspomniana modyfikacja do The Elder Scrolls III: Morrowind tworzona jest przez „Polskie Khajiity”, czyli grupę zajmującą się amatorsko dubbingiem do gier. Wstępną datę premiery moda wyznaczono na 26 października 2023 roku, ale twórcy nie wykluczają drobnych opóźnień. Całość będzie natomiast dostępna w serwisie NexusMods. Jeśli jesteście ciekawi, jak brzmią polskie głosy, to rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości.