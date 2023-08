The Day Before wróci na Steam pod nową nazwą? Wydawca i twórcy złożyli wniosek

Pod koniec stycznia bieżącego roku The Day Before zostało usunięte ze Steam. Gra zniknęła z platformy Valve, ponieważ studio Fntastic nie zastrzegło praw do wykorzystywania nazwy swojej produkcji. Niewykluczone, że kontrowersyjny survival zadebiutuje na rynku pod zupełnie innym tytułem. Deweloperzy oraz wydawca złożyli bowiem wniosek o rejestrację znaku towarowego.

The Day Before zadebiutuje na rynku jako Dayworld? Fntastic i Mytona złożyli wniosek o rejestrację znaku towarowego

Jak zauważył serwis Well Played (dzięki PCGamesN), firma o nazwie MytonaFntastic złożyła 3 sierpnia wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego dla „oprogramowania gier komputerowych” o nazwie Dayworld. W dokumentach na próżno szukać wzmianki o The Day Before, ale wcześniej informowano, że problemami związanymi z prawami do nazwy wspomnianej produkcji będzie zajmować się spółka MytonaFntastic.