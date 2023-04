The Day Before nie zaliczy kolejnej obsuwy. Przynajmniej tak twierdzą twórcy

Jeżeli należycie do osób, które czekają na premierę gry The Day Before , to mamy dla Was dobre wieści. Jak podaje serwis The Loadout , niedawno na oficjalnym serwerze produkcji na Discordzie pojawiła się nowa data premiery tytułu oraz nowe obietnice deweloperów, którzy wydają się bardzo pewni swego.

The Day Before z nową datą premiery i nie tylko

Główny moderator serwera o pseudonimie Kentain poinformował, że studio Fntastic ma przyjemność ogłosić, że The Day Before oficjalnie zadebiutuje 10 listopada bieżącego roku. Dodał, iż deweloperzy są pewni, że gra nie zostanie już więcej razy opóźniona. Dalej czytamy, że twórcy dziękują wszystkim fanom za cierpliwość i zapewniają, że zespół ciężko pracuje, aby mieć pewność, że produkcja spełni [ich] wysokie standardy oraz że warto będzie czekać. Ogłoszenie nowej daty premiery to jednak nie wszystko.