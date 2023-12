The Day Before usunięte ze sprzedaży na Steam. Wydawca pracuje nad zwrotami

Odpowiedź do wszystkich, którzy proszą o zwrot pieniędzy. Wspólnie z firmą Mytona współpracujemy ze Steam, aby umożliwić zwrot pieniędzy każdemu użytkownikowi, który postanowi o to poprosić, niezależnie od czasu gry. Fntastic otrzymało 0 dolarów i nie otrzyma nic ze sprzedaży The Day Before – dodali deweloperzy ze studia Fntastic.