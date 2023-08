The Crew Motorfest z ponad 600 pojazdami na start. Ubisoft przedstawia listę

Gracze będą mieli okazję usiąść za kierownicą m.in. takich samochodów jak Audi R8 Spyder, Ford Mustang Boss 429, Nissan Skyline GT-R czy Toyota Supra. W The Crew Motorfest nie zabraknie też motocykli samolotów oraz łodzi. Przedstawiona przez Ubisoft lista składa się z ponad 600 pozycji, dlatego zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z nią na oficjalnej stronie gry .

W zeszłym miesiącu odbyły się zamknięte beta testy The Crew Motorfest . Zainteresowani mieli również okazję zobaczyć obszerny gameplay z nadchodzącej gry wyścigowej Ubisoftu . Tymczasem francuska firma postanowiła ponownie podgrzać atmosferę wokół wspomnianej produkcji. Wydawca opublikował dziś bowiem listę pojazdów, które w dniu premiery będą dostępne w nowej odsłonie serii The Crew.

W dniu premiery nasza lista będzie obejmowała ponad 50 producentów i ponad 600 pojazdów: nieważne, czy szukasz eleganckiego sportowego auta do podboju szos, surowej offroadowej maszyny do jazdy w trudnym terenie, czy wyścigowego potwora do przekraczania granic własnych możliwości, znajdziemy coś w sam raz dla ciebie – informuje Ubisoft.

W sieci pojawił się również nowy materiał zza kulis The Crew Motorfest, w którym deweloperzy odpowiedzialni za nową odsłonę serii The Crew prezentują kilka pojazdów dostępnych we wspomnianej produkcji. Wideo znajdziecie na dole wiadomości.