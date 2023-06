The Crew Motorfest idzie w ślady Assassin’s Creed Mirage. Gra ominie Steama

Na Ubisoft Forward 2023 mieliśmy okazję zobaczyć efektowny gameplay z The Crew Motorfest . W trakcie prezentacji francuska firma ujawniła również dokładną datę premiery nowej odsłony serii gier wyścigowych z otwartym światem. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Ubisoft potwierdził bowiem, że pecetowa wersja produkcji dostępna będzie wyłącznie na dwóch platformach.

Warto jednak pamiętać, że ostatnim czasie na platformie Valve pojawiło się kilka kolejnych produkcji Ubisoftu, w tym m.in. takie tytuły jak Far Cry 6, Rainbow Six: Extraction oraz Riders Republic. Niewykluczone więc, że z czasem podobny los spotka także The Crew Motorfest i Assassin’s Creed Mirage.

Na koniec przypomnijmy, że The Crew Motorfest zmierza nie tylko na PC, ale także na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Premiera gry zaplanowana jest na 14 września 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się ze wstępnymi wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej odsłony The Crew.