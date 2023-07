Rusza zamknięta beta The Crew Motorfest. Nowe wymagania sprzętowe gry na PC

Na początku lipca mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun The Crew Motorfest, w którym zaprezentowano festiwalowe atrakcje. Natomiast już jutro – 21 lipca – rozpoczną się zamknięta beta wspomnianej produkcji. Ubisoft postanowił natomiast przygotować graczy PC na nadchodzące testy i udostępniło zaktualizowane wymagania sprzętowe nadchodzącej odsłony serii The Crew.

Ubisoft ujawnia zaktualizowane wymagania sprzętowe The Crew Motorfest na PC

Zamknięta beta The Crew Motorfest rozpocznie się jutro o 10:00 czasu polskiego i potrwa do 24 lipca, czyli do najbliższego poniedziałku. Zaproszenia do testów są rozsyłane, a gracze, którzy je otrzymali, mogą już pobierać niezbędne pliki. Tymczasem rzućcie okiem na nowe wymagania sprzętowe gry, które zostały udostępnione na oficjalnej stronie Ubisoftu.