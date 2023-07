Obszerny fragment rozgrywki z The Crew Motorfest

W sieci pojawił się materiał prezentujący 17 minut materiału z rozgrywki z The Crew Motorfest firmy Ubisoft.

Widać wyraźny trend do zmiany gry w kierunku wyznaczonym przez Forza Horizon, a nowy film z rozgrywką pozwala ocenić mechanikę jazdy pojazdami. Twórcy The Crew Motorfest obiecują bazować na dziedzictwie serii The Crew, ale chcą też uczynić z niej najlepszą edycję w całej serii. Gracze będą ścigać się ulicami Honolulu, zjeżdżać po pokrytych popiołem zboczach wulkanu i przeżywać przygody w bujnym lesie deszczowym.