The Crew Motorfest otrzymało finalne wymagania sprzętowe na PC. Są pewne zmiany

Na gamescom Opening Night Live mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun The Crew Motorfest, a Ubisoft poinformował, że w dniu premiery udostępniona zostanie 5-godzinna wersja próbna gry. Nieco wcześniej francuska firma ujawniła natomiast listę pojazdów dostępnych w nadchodzącej odsłonie serii The Crew. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianą produkcją. Twórcy przedstawili bowiem finalne wymagania sprzętowe The Crew Motorfest na PC.

Ubisoft przedstawił finalne wymagania sprzętowe The Crew Motorfest na PC

Pod koniec lipca – tuż przed startem zamkniętych beta testów – Ubisoft przedstawił zaktualizowane wymagania sprzętowe The Crew Motorfest. Okazuje się jednak, że deweloperzy zdecydowali się nieco zwiększyć minimalne konfiguracje, ale za to zmniejszyli tę zalecaną. Znacząco zmalał również rozmiar gry.