The Changeling – baśń z dreszczykiem. Zobaczcie zwiastun nowej produkcji Apple TV+

Apple TV+ zaprezentowało zwiastun swojej nowej produkcji z dreszczykiem. Tym razem będzie to baśniowa opowieść dla dorosłych, nosząca tytuł The Changeling.

Historia skupia się na młodych rodzicach, Emmie i Apollo . Chociaż próbują oni radzić sobie z wyzwaniami z czasem okazuje się, że Emma skrywa upiorną tajemnice i postanawia odejść od męża. Zrozpaczony Apollo udaje się w poszukiwania żony i trafia do niesamowitych miejsc: stary cmentarz, ogromna przerażająca puszcza oraz zaginiona wyspa.

Scenariusz powstał na podstawie powieści Victora LaValle'a, a jego autorką jest Kelly Marcel . Ma ona w swoim dorobku skrypt do filmów Venom i Cruella. Reżyserką jest Melina Matsoukas , znana głównie z realizacji teledysków największych gwiazd sceny muzycznej.

Apple zaplanowało premierę The Changeling na 8 września. Do serwisu trafi najpierw tylko jeden odcinek, a kolejne będą dołączać co tydzień.

Zobaczcie pierwszy zwiastun baśniowego dreszczowca The Changeling