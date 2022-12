The Callisto Protocol otrzyma tryb Nowa Gra+ i nie tylko. Znamy plany rozwoju

The Callisto Protocol debiutuje dziś na PC i konsolach. Nic więc dziwnego, że deweloperzy ze studia Striking Distance postanowili przedstawić plany na rozwój swojej produkcji na najbliższe miesiące. Okazuje się, że nowy survival horror w klimatach science ficition za sprawą popremierowego wsparcia doczeka się nie tylko nowości w ramach przepustki sezonowej, ale także zupełnie bezpłatnej aktualizacji, która wzbogaci grę o kilka ciekawych elementów.

Studio Striking Distance przedstawia plany rozwoju gry The Callisto Protocol

Zgodnie z przekazanymi informacjami, dokładnie 7 lutego 2023 roku The Callisto Protocol otrzyma darmowy patch, dzięki któremu produkcja zostanie rozszerzona o możliwość zabawy w trybie Nowa Gra+. Dzięki wspomniana aktualizacji gracze będą mogli również zapoznać się z produkcją studia Striking Distance w wariancie Hardcore, co z pewnością spodoba się użytkownikom lubiącym wyzwania.



W przyszłym roku The Callisto Protocol doczeka się również sporo zawartości, która będzie dostępna dla posiadaczy przepustki sezonowej. Już w lutym nabywcy season passa otrzymają specjalny zestaw skórek, a w marcu specjalny zestaw, który wprowadzi nowy wariant zabawy oraz wzbogaci produkcję Striking Distance o nowe animacje śmierci, o których wspominano już jakiś czas temu. Kolejne nowości – w tym fabularne DLC – mają pojawić się wiosną oraz latem 2023 roku.



Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol dostępne jest od dzisiaj na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi gry, a także do obejrzenia klimatycznego zwiastuna premierowego.

Wczytywanie ramki mediów.