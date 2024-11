The Callisto Protocol ulepszone dla PlayStation 5 Pro. Gra oferuje dwa tryby na konsoli

W sierpniu pojawiły się wieści o spin-offie The Callisto Protocol . Rougelike’owe [REDACTED] jest już dostępne na rynku i zebrało pozytywne oceny wśród użytkowników Steama. Tymczasem deweloperzy ze Striking Distance Studios dostosowali The Callisto Protocol do PlayStation 5 Pro.

W tym opartym na narracji, ujmowanym z perspektywy trzeciej osoby horrorze surwiwalowym, którego akcja rozgrywa się w oddalonej o 300 lat przyszłości, gracz wciela się w Jacoba Lee – nieszczęśnika wtrąconego do Czarnego Żelaznego Więzienia, zakładu o zaostrzonym rygorze położonym na księżycu Jowisza, Kallisto. Gdy więźniowie zaczynają przepoczwarzać się w przerażające bestie, miejsce niewoli ogarnia chaos. Walczący o przetrwanie Jacob musi przedrzeć się do bezpiecznego schronienia, aby zbiec z zakładu, odkrywając przy okazji ponure i budzące grozę tajemnice skryte pod powierzchnią Kallisto. – czytamy w opisie gry.

Ulepszenie do PlayStation 5 Pro otrzymało już sporo tytułów. Mowa między innymi o Baldur’s Gate 3 , Silent Hill 2 Remake czy Marvel’s Spider-Man 2 . Tymczasem tagu PS5 Pro Enhanced doczekało się również The Callisto Protocol.

Na zakończenie przypominamy, że The Callisto Protocol zadebiutowało 2 grudnia 2022 roku. Gra jest dostępna na PC oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja The Callisto Protocol - klasyk survival horrorów w sosie z autorskich błędów.