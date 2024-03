Project Birdseye na zwiastunie. To nowa gra w uniwersum The Callisto Protocol

Project Birdseye znacząco różni się jednak od The Callisto Protocol. Nadchodząca produkcja studia Striking Distance nie będzie bowiem survival horrorem, a dynamiczną grą akcji z gatunku roguelike . W opisie pierwszego zwiastuna poinformowano, że nad wspomnianym projektem od zeszłego roku pracuje „niewielka grupa” deweloperów, a sama produkcja zrodziła się z pasji do „rogalików”.

The Callisto Protocol okazało się klapą , czego efektem były zwolnienia. Dodatkowo pod koniec września 2023 roku Striking Distance Studios opuścił Glen Schofield , czyli założyciel wspomnianego zespołu. Okazuje się jednak, że deweloperzy postanowili wrócić do uniwersum stworzonego na potrzeby swojej debiutanckiej produkcji. Wczoraj doczekaliśmy się bowiem zapowiedzi Project Birdseye.

Deweloperzy podkreślają, że Project Birdseye to poboczny projekt, który pozwala rozszerzyć uniwersum The Callisto Protocol i „napiąć kreatywne muskuły” twórców. Zespół zapewnia również, że wspomniana produkcja nie ma wpływu na rozwój kolejnej gry AAA. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji Striking Distance Studios, która niestety nie otrzymała nawet przybliżonego terminu premiery.

Na koniec przypomnijmy, że The Callisto Protocol dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Callisto Protocol – klasyk survival horrorów w sosie z autorskich błędów.