The Angry Birds Movie 3 już w produkcji. Sega stawia na sukces zakupionej nowej marki

The Angry Birds Movie 3 już w produkcji. Szykujcie się na powrót wkurzonych ptaków

Komunikat prasowy nie zawiera żadnych szczegółów na temat fabuły ani okna premierowego. Jak widać Sega postanowiła wykorzystać jednego z asów, jakie posiada obecnie w swojej talii. Przypomnijmy, że słynny producent gier zakupił w zeszłym roku Rovio, a w raz z nim prawa do całości jego własności intelektualnej. Nie ma co ukrywać, że jedną z największych perełek, pozyskanych dzięki tej transakcji jest marka Angry Birds. Pomijając gry, który zarobiły krocie, powstały filmy, które poradziły sobie w kinach równie dobrze. A skoro dwa poprzednie filmy odniosły sukces kasowy i zarobiły na całym świecie łącznie 500 milionów dolarów, nikogo nie powinno dziwić, że narodził się oczywisty pomysł produkcji kolejnej części.

Red i Chuck powracają, a wraz z nimi do nagrań głosowych biorą się Jason Sudeikis i Josh Gad. Za reżyserię odpowiada John Rice, mający na koncie takie produkcje jak: Angry Birds: Film 2, Beavis i Butt-Head Do the Universe). Natomiast scenariusz napisał Thurop Van Orman, znany ze skryptów do takich filmów Angry Birds: Film 2, Pora na przygodę, Nieprzyjemności Flapjacka.