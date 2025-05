Testujemy monitor Samsung Odyssey OLED G81SF 27"

Samsung Odyssey OLED G81SF 27" to monitor gamingowy z najwyższej półki. 240Hz. 4K UHD. Rewelacyjna jasność i zero odbłysków. Sprawdźcie jak korzysta się z topowego monitora od Samsung.

Szukacie fajnego monitora gamingowego?

Dzisiaj przetestujemy dla was najnowszy model Samsung Odyssey OLED G81SF 27 cali – bardzo ciekawą propozycję dla wymagających. To zdecydowanie monitor gamingowy. I to z bardzo wysokiej półki. Absolutny top topów. Jeśli wasz komputer to wytrzyma, to monitor obsłuży 240 fpsów w 4K. W dodatku zapewni fenomenalne kolory, dzięki matrycy OLED. Jesteście ciekawi jak korzysta się z takiego high-endowego modelu? Sprawdźcie koniecznie nasz test!