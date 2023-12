Actina przygotowało specjalny komputer z House Flipper 2. Makieta domu jako obudowa PC

Na rynku możemy znaleźć wiele różnych obudów do komputerów stacjonarnych, ale żadna z nich nie umywa się do Actina x House Flipper 2. Z okazji premiery polskiej gry Actina przygotowała specjalny komputer, który robi wrażenie niezwykłą obudową w kształcie makiety piętrowego domu.

Actina x House Flipper 2 – nietypowa obudowa PC

Chociaż podzespoły niezwykłego PC są równie ważne, to specjalna obudowa jest pierwszym, co rzuca się w oczy. Jak możecie zobaczyć w poniższej galerii obudowa PC składa się z kilku elementów, w tym w pełni wyposażonej sypialni, toalety oraz pokoju wypoczynkowego z aneksem kuchennym. Na jednej ze ścian możemy zobaczyć nawet miniaturowy, siedmiocalowy telewizor, który prezentuje wszystko to, co aktualnie robimy na naszym komputerze w czasie rzeczywistym.