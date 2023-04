TerraScape – uroczy city-builder już dostępny

TerraScape to propozycja od ekipy Bitfall Studios. Gra właśnie zadebiutowała w Steam Early Access, gdzie powalczy o uwagę graczy. Jeśli lubicie city-buildery, szczególnie te o relaksacyjnym charakterze, to może być to tytuł właśnie dla Was.

TerraScape debiutuje w Early Access i zbiera dobre oceny

Wyróżniającym się elementem TerraScape są mechaniki charakterystyczne dla karcianek. Podczas zabawy gracz otrzyma zestaw kart odpowiadających różnym budynkom i sposobom rozwoju królestwa. Kolejne kroki trzeba podejmować z rozwagą, aby zdobywać punkty, dzięki którym otrzymamy dostęp do nowych kart. Wraz z każdą kolejną turą będziemy rozbudowywać i udoskonalać swoje miasto.