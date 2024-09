Ten turowy erpeg połączy nowoczesność z retro. Będzie go można wesprzeć na Kickstarterze

Forge of the Fae przenosi nas do świata wzorowanego na celtyckim folklorze, w którym wcielimy się w jedną z wielu interesujących postaci z unikalnymi zdolnościami połączymy siły z wynalazcą o imieniu Fiora w celu odkrycia tajemnicy zaginięcia wielu postaci. Dodatkowy chaos wprowadza firma górnicza, która zatrudnia siły mające stłumić odbywający się strajk.

Walka w Forge of the Fae jest oparta o mechanikę kryształów pozwalających nam na kierowanie potężną magią w trakcie starć z wrogami. Wraz z postępem w grze staniemy się coraz silniejsi i łatwiej będzie nam przemierzać świat. Duży wpływ na rozgrywkę będą miały podejmowane przez nas decyzje fabularne.

W grze Forge of the Fae otrzymamy kilka grywalnych postaci do wyboru. Autorzy już teraz zapowiedzieli, że każda z nich zaoferuje zupełnie inny styl rozgrywki i odda do naszej dyspozycji różnorodne, unikatowe zdolności. Na szczegółowe informacje musimy jeszcze poczekać.

Jak wspomnieliśmy, twórcy Forge of the Fae planują zorganizować zbiórkę na portalu Kickstarter, żeby móc ukończyć produkcję do 2026 roku. Podobnie postąpiło jednoosobowe studio odpowiedzialne za dobrze przyjęte Hollowbody, które miało swoją premierę 12 września.