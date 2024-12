Ten serial z Gwiezdnych wojen pochłonął fortunę. Akolita przy nim to tania produkcja

W ostatnich latach kolejne produkcje z Gwiezdnych wojen nie zaliczały spektakularnych sukcesów. Tylko w tym roku Akolita został skasowany po pierwszym sezonie, a oglądalność wciąż emitowanej Załogi rozbitków musi być na tyle mała, że nawet Disney nie chwali się wynikami. Nienajlepszą oglądalność miał również pierwszy sezon Andora, który wyraźnie odstawał od The Mandalorian, Ahsoki, czy Obi-Wana Kenobiego pod tym względem. Mimo to wielu widzów doceniło, że Andor jest nie tylko czymś świeżym w uniwersum Gwiezdnych wojen, ale również prezentuje bardzo wysoką jakość. Ta jednak kosztuje, ale w tym przypadku Lucasfilm nie szczędził pieniędzy na serial.

Andor najdroższą produkcją w historii z uniwersum Gwiezdnych wojen

Z najnowszego raportu Forbesa możemy dowiedzieć się, że całkowity koszt wyprodukowania dwóch sezonów Andora wyniósł aż 645 milionów dolarów, z czego tylko 290,9 mln dolarów to wydatki związane z nadchodzącymi odcinkami. To zdecydowany rekord budżetu na jakąkolwiek produkcję z Gwiezdnych wojen. Do tej pory Lucasfilm i Disney najwięcej wydały na ósmą część Sagi, czyli Ostatniego Jedi, który kosztował aż 280,7 mln dolarów.