Ten RTS wyniesie was w kosmos. Falling Frontier jedną z najczęściej pożądanych gier na Steam

Falling Frontier, nadchodząca kosmiczna strategia czasu rzeczywistego, zdobywa coraz większą popularność na platformie Steam, choć jeszcze nie miała swojej premiery. Co ciekawe, tytuł zyskał więcej list życzeń niż niektóre tytuły klasy AAA, takie jak Call of Duty: Black Ops 6 czy Avowed. Ujawniamy szczegóły dotyczące rozgrywki.

Wydawca Hooded Horse, znany z takich gier jak Manor Lords i Against the Storm, poinformował, że Falling Frontier zgromadziło już ponad 600 000 list życzeń, co czyni ją 34. najczęściej pożądaną grą na Steam. To wynik, który przewyższa wiele uznanych produkcji AAA, co podkreśla rosnące zainteresowanie tytułem. Fani RTS-ów z niecierpliwością oczekują przyszłorocznej premiery we wczesnym dostępie, mimo że na razie mogli zobaczyć tylko zwiastuny i krótki gameplay.