Kultowa gra na PlayStation miała być filmem. Wraca pomysł adaptacji, ale przeszkodą może być budżet

Po ponad długich latach oczekiwań na filmową adaptację Shadow of the Colossus, reżyser Andrés Muschietti – znany z To i Flash – ponownie rozbudza nadzieje fanów. W wywiadzie dla argentyńskiego radia TU zdradził, że projekt wciąż jest w planach, scenariusz został napisany, a film nie został porzucony. Choć główną przeszkodą pozostaje budżet, reżyser nie traci wiary w realizację tego widowiska.

Shadow of the Colossus, gra produkcji Team Ico, to jedna z najbardziej cenionych gier PlayStation, która od premiery w 2005 roku zachwycała graczy nie tylko rozgrywką, ale i głęboką narracją. Opowieść o walce młodego bohatera z gigantycznymi kolosami w imię miłości zyskała status kultowej, co czyni jej ekranizację marzeniem wielu fanów. W tym roku mija dokładnie 20 lat od jej premiery.

Ożywienie projektu z pewnością zbiega się z rosnącą popularnością adaptacji gier wideo, które coraz częściej podbijają Hollywood. Ostatnim sukcesem na tym polu osiągnął film Sonic 3: Szybki jak błyskawica – seria tych filmów przebiła miliard dolarów zysków. Dla fanów Shadow of the Colossus filmowa adaptacja to szansa na ponowne zanurzenie się w tym wyjątkowym świecie. Kto wie, może w przyszłości doczekamy się także kontynuacji samej gry?