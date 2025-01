Filmowa seria Sonic ze sporym sukcesem. Produkcje z popularnym jeżem przekroczyły miliard dolarów w Box Office

Sega i Paramount mogą zacząć świętować, bowiem filmowy Sonic osiągnął ważny sukces w Box Office. Marka ostatnio w bardzo dobrej formie i wszystko wskazuje na to, że to nie koniec jej sukcesów.

Filmy z Soniciem w roli głównej radzą sobie w kinach zaskakująco dobrze. Produkcje zostały ciepło przyjęte przez fanów. Niedawno oceniliśmy także trzecią część serii , więc przy okazji zachęcam do sprawdzenia czy warto ją obejrzeć. Obecnie twórcy mogą mieć powody do radości, bowiem choć były do tego potrzebne aż trzy filmy, tak w końcu Sonic przekroczył magiczną barierę miliarda dolarów w Box Office.

Pomimo sukcesu, trzeci film notuje nieco wolniejsze tempo wzrostu przychodów w porównaniu do Sonic the Hedgehog 2, co może być spowodowane konkurencją z takimi tytułami, jak Mufasa: The Lion King od Disneya. Mimo to, Sonic 3 trzyma się dobrze na rynku, a cyfrowa premiera planowana na 21 stycznia może jeszcze zwiększyć jego wpływy.

Przekroczenie miliarda dolarów to doskonała wiadomość dla Segi i Paramount, które już wcześniej ogłosiły prace nad czwartą częścią filmu. Ponadto, scena po napisach w trzecim Sonicu zasugerowała pojawienie się nowych postaci, które prawdopodobnie odegrają ważną rolę w kolejnych produkcjach.

Nie wyklucza się także kolejnych spin-offów, podobnych do serialu o Knucklesie, który zadebiutował na platformie Paramount Plus. Sukces finansowy serii wskazuje, że Sonic jeszcze długo pozostanie jedną z kluczowych postaci w popkulturze.