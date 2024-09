Ten film powstaje w ekspresowym tempie. Koniec zdjęć do nowego Parku Jurajskiego

Początkowo przypuszczano, że film będzie rebootem, ale teraz co raz więcej wskazuje, że widowisko będzie kontynuować niektóre wątki fabularne z cyklu Jurassic World. Czy pojawią się postacie, które już znamy – nie jest to pewne. Według zapowiedzi twórców, akcja Rebirth rozgrywa się pięć lat po Jurassic World Dominion, ostatniej odsłonie cyklu. Dinozaury, które przetrwały, żyją w izolowanych równikowych środowiskach. Trzy najpotężniejsze gatunki mogą dostarczyć DNA potrzebnego do stworzenia lekarstwa o ogromnym znaczeniu dla ludzkości.

Za kamerą filmu stanął Gareth Edwards, dla którego jest to kolejne wielkie widowisko science fiction. Jest reżyserem takich filmów jak: Godzilla, Strefa X, Łotr 1. Gwiezdne wojny historie czy Twórca.