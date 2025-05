Ten film Netflix podzielił krytyków, a Quentin Tarantino jest nim zachwycony. "To zajeb***** kozacki film"

Długo wyczekiwany film Garetha Evansa Chaos zadebiutował na Netfliksie w zeszłym miesiącu, zbierając mieszane recenzje. Choć nie każdemu przypadł do gustu, dzieło twórcy The Raid z Tomem Hardym w roli głównej zdobyło niespodziewanego i wyjątkowo wpływowego fana – Quentina Tarantino.

Kto widział film Netflix Chaos wyreżyserowany przez gościa, który zrobił The Raid? – zapytał Tarantino, po czym bez ogródek podsumował: – To całkiem zajebiście kozacki film!

Głos Tarantino to niecodzienne wyróżnienie – zwłaszcza gdy film raczej zbierał bardzo nierówne, mieszane oceny. Reżyser Pulp Fiction znany jest ze swojego upodobania do nieoczywistych, często niedocenianych filmów. W przeszłości zaskoczył już m.in. opinią, że Życie i cała reszta, romantyczna komedia Woody’ego Allena z 2003 roku, to jego zdaniem… najlepszy film lat 2000.