Ten film Marvela jest przeklęty. Nikt nie chce go wyreżyserować

Jeszcze niedawno Samuel był pierwszym wyborem Marvela, ale najwidoczniej plany się zmieniły. Nie wiadomo, czy to reżyser nie przyjął propozycji, czy też zadecydowały kwestie artystyczne. Co ciekawe twórca obecnie nie pracuje nad żadnym projektem, więc nie byłoby żadnego konfliktu harmonogramu.

Obecnie plotkuje się, że Marvel chce, aby to Jordan Peele wyreżyserował Blade’a. Twórca Uciekaj! oraz To my tworzy jednak filmy autorskie, więc nie wiadomo, czy odnalazłby się w projekcie Marvela. Wydaje się więc mało prawdopodobne, aby studio namówiło Peele’a do nakręcenia filmu.