Te filmy Marvel szykuje w trzeciej sadze MCU. Są pozytywne zaskoczenia

Problem w tym, że chociaż ma być to saga mutantów, to samych filmów o mutantach będzie jak na lekarstwo.

Marvel Studios ma w najbliższych miesiącach coraz wyraźniej odsłaniać karty związane z przyszłością MCU. Według najnowszych nieoficjalnych informacji studio Kevina Feigego koncentruje się obecnie na kilku dużych projektach filmowych, które mogą wyznaczyć kierunek rozwoju uniwersum po nadchodzących widowiskach z serii Avengers. MCU – te filmy mają zadebiutować w trzeciej sadze Wiele wskazuje na to, że już podczas San Diego Comic Con w przyszłym miesiącu Marvel może pokazać zwiastun Avengers: Doomsday. Nie jest jednak jasne, czy właśnie tam poznamy szerszy plan na kolejne lata, czy też studio zachowa większe zapowiedzi na D23 albo przyszłoroczną prezentację w Hall H. Według Alexa Pereza z The Cosmic Circus na liście priorytetów Marvel Studios znajdują się obecnie Czarna Pantera 3, Shang-Chi 2, Spider Man 5, reboot X Men, kontynuacja Thunderbolts*, Blade, Midnight Sons oraz następny film o Avengers.

Insider twierdzi również, że Marvel może jeszcze w tym roku ujawnić część nowych tytułów: Niektóre tytuły mogą zostać zaprezentowane jeszcze w tym roku. Sama obecność wielu z tych projektów nie powinna być zaskoczeniem, choć na liście pojawiają się też pozycje mniej oczywiste. Shang Chi otrzymał bardzo dobre recenzje i poradził sobie przyzwoicie finansowo, ale od premiery filmu minęło już sporo czasu. Jeszcze większym zaskoczeniem może być potencjalna kontynuacja Thunderbolts*, szczególnie że projekt nie był box office’owym hitem, choć również spotkał się z ciepłym przyjęciem. Na ten moment nie wiadomo natomiast, jak w obecnych planach Marvela wygląda przyszłość Fantastycznej Czwórki. Najciekawsze informacje dotyczą jednak Czarna Pantera 3. Według źródła głównym bohaterem filmu ma zostać T’Challa, syn oryginalnego T’Challi i Nakii, choć produkcja nie ma określać go jako T’Challę II. Nadal będzie to jednak potomek bohatera granego przez Chadwicka Bosemana, a sam film ma skupić się na dojrzewaniu, dziedzictwie oraz znaczeniu tytułu Czarnej Pantery. To historia o dorastaniu, z mocnym naciskiem na dziedzictwo i na to, co dla T’Challi oznacza odziedziczenie tytułu Czarnej Pantery.

GramTV przedstawia:

Według kolejnych doniesień ważną rolę w fabule może odegrać Nakia, która niekoniecznie będzie chciała, aby jej syn został Czarną Panterą i przejął tron Wakandy. Wątek ma być połączony również z elementami nadnaturalnymi, planem przodków oraz mutantami. Mówiło się także o tym, że Nakia nie chce, aby T’Challa został Czarną Panterą i odziedziczył tron. Pojawią się też nadnaturalne powiązania z planem przodków i mutantami. Nowa Czarna Pantera ma zadebiutować najpóźniej w Avengers: Secret Wars, choć nie wyklucza się, że bohater pojawi się już w Avengers: Doomsday. Możliwe, że szybkie postarzenie postaci będzie wynikiem multiwersalnego resetu, który ma uporządkować MCU po zakończeniu obecnej sagi. Perez przekazał również kilka innych ciekawostek. Kapitan Marvel ma nie odgrywać szczególnie istotnej roli w fabule kolejnego filmu o Avengers. Moon Knight może natomiast w przyszłości skrzyżować ścieżki z Daredevilem. Wciąż rozważane są także projekty Champions oraz animowany serial poświęcony Dziesięciu Pierścieniom. Z kolei Hulk, przynajmniej na razie, nie ma zmierzać w stronę wątku Joe Fixita. Osobny fragment przecieków dotyczy od dawna zapowiadanego projektu Nova. Według Pereza Brad Winderbaum miał mówić o zespole Nova Corps, który będzie towarzyszył Richardowi Riderowi. Brad Winderbaum odnosił się do drużyny Nova Corps, która będzie działać u boku Richarda. Najlepszym porównaniem, jakie mogę podać, jest skład podobny do tego z animowanego serialu Green Lantern albo Starfox. Obecnie wszystkie te informacje należy traktować wyłącznie jako plotki. Marvel Studios nie potwierdziło jeszcze oficjalnie wspomnianych projektów. Jeśli jednak doniesienia okażą się prawdziwe, MCU może powoli przygotowywać grunt pod nowy etap, w którym Wakanda, mutanci, Dziesięć Pierścieni, Midnight Sons oraz Nova Corps odegrają znacznie ważniejszą rolę.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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