Christopher Nolan: Hollywood może się wiele nauczyć od Taylor Swift

The Eras Tour to niewątpliwy sukces komercyjny Taylor Swift. Jednak komplement ze strony Christophera Nolana sprawia, że wszelkie dyskusje na ten temat można uznać za zakończone.

Legendarny reżyser komplementował piosenkarkę za sposób, w jaki zdecydowała się na wydanie swojego nowego, hitowego filmu koncertowego The Eras Tour. Podczas wydarzenia na Uniwersytecie Miejskim w Nowym Jorku, które miało miejsce 11 października, czyli zaledwie kilka dni przed premierą The Eras Tour w kinach, reżyser pochwalił decyzję piosenkarki o nawiązaniu bezpośredniej współpracy z AMC Theatres w celu dystrybucji filmu, z pominięciem streamerów i głównych hollywoodzkich wytwórni.

Taylor Swift zaraz pokaże studiom, ponieważ jej film z koncertu nie jest w ich dystrybucji, ale przez właściciela kin AMC i zarobi na nim ogromne pieniądze. I o to właśnie chodzi premiera kinowa to format i sposób widzenia rzeczy oraz dzielenia się historiami i doświadczeniami, co jest niezwykle cenne. A jeśli studia tego nie chcą, zrobi to ktoś inny. Taka jest prawda.

Christopher Nolan chwali sukces Taylor Swift

Na początku tego roku, po niepowodzeniu negocjacji z głównymi studiami filmowymi, Swift zawarła niezwykłą umowę z kinami AMC, w ramach której odbiera trafia do niej 57% kwoty zarobionej na sprzedaży biletów, gdyż AMC pobiera znacznie niższą opłatę dystrybucyjną. Wyprodukowany samodzielnie hit piosenkarki zarobił w weekend otwarcia 92,8 mln dolarów w USA i 123,5 mln dolarów na całym świecie, co czyni go siódmym co do wielkości otwarciem w 2023 r. i największym debiutem filmu koncertowego w historii. Variety szacuje, że dzięki umowie z AMC Swift może zarobić ponad 60 milionów dolarów.