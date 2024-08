Tales of Graces f Remastered w produkcji. Ujawniono pierwsze szczegóły i datę premiery.

W Tales of Graces f Remastered przenosimy się do Ephinea, świata w którym rywalizują ze sobą trzy państwa: Windor, Strata i Fendel. Poznamy historię Asbela Lhanta, syna widorskiego lorda, który sprawuje władzę w miasteczku Lhant. Bohater spotyka cierpiącą na amnezję Sophie, z którą ostatni raz widział się w dzieciństwie, siedem lat temu.

Nowa wersja Tales of Graces f będzie oferować ulepszoną grafikę oraz zmiany mające poprawić jakość rozgrywki. Produkcja będzie działać w 60 klatkach na sekundę na wszystkich platformach docelowych z wyjątkiem Switcha. Rankingowy tryb wieloosobowy z oryginału został zmieniony na solowy Trials of Graces, który będziemy mogli znaleźć w menu głównym. Gra zawiera fabularny dodatek “Lineage and Legacies” oraz wiele zawartości z pierwotnej wersji tytułu. Twórcy potwierdzili również dodanie wielu wersji językowych produkcji.

Jak ogłosiło Bandai Namco Tales of Graces f Remastered ukaże się 17 stycznia 2025 na platformach PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, oraz na komputerach osobistych za pośrednictwem Steam. Kupując grę wersji Deluxe dostaniemy wersję cyfrową ścieżki dźwiękowej oraz zbiór grafik z gry. Będą one wzorowane na poradnikach do pierwszej wersji Tales of Grace f z 2010 roku.