Taktyczna strzelanka z rekordem popularności dwa lata po premierze. Tytuł pojawił się PlayStation 5

Gry z serii Arma pojawiają się na rynku od wielu lat, jednak ostatnia odsłona z podtytułem Reforged nie została zbyt pozytywnie przyjęta przez fanów. Jest ona pobocznym projektem, który niejako stanowi dla twórców przestrzeń do przetestowania wielu elementów rozgrywki - w tym między innymi nowego silnika - przez wydaniem Arma 4. W ostatnim czasie tytuł cieszy się jednak naprawdę sporym zainteresowaniem.

Arma Reforger - popularność strzelanki oraz nowy update

Arma Reforger pojawiło się na rynku w 2022 roku w ramach wczesnego dostępu. Od tego czasu tytuł zbierał na serwerach około kilkuset osób dziennie, jednak w ostatnim czasie sytuacja znacząco się zmieniła. Wczoraj został pobity rekord - w grze znajdowało się ponad 12,5 tysiąca osób w jednym momencie. Stało się to przy okazji pojawienia się produkcji na konsoli PlayStation 5 oraz udostępnienia funkcji cross-play. Nie poznaliśmy do tej pory danych z konsoli, jednak to wydarzenie z pewnością zachęciło wiele osób do powrotu.