Tak wyglądają odświeżone wersje Crazy Taxi i Shinobi. Gameplaye z remake’ów trafiły do sieci

Remake Shinobi wygląda na bardziej ukończony od wyżej wspomnianego Crazy Taxi, które znajduje się na wcześniejszej fazie produkcji. Na filmie z rozgrywki widzimy, że jest to gra 2D, w której gracze wspinają się po ścianach, walczą z przeciwnikami oraz używają miecza do zmieniania przełączników.

Warto dodać, że nie są to oficjalne materiały wideo z remake’ów Crazy Taxi i Shinbobi (na nie musimy jeszcze trochę poczekać), więc warto przymknąć oko na wiele pokazanych elementów, ponieważ mogą one zostać zmienione do czasu premiery. Możemy jednak zobaczyć dotychczasowe postępy w rozwoju obu tytułów.

Nie znamy daty premiery nowych wersji Crazy Taxi i Shinobi. Póki co nie wiadomo również, na jakich platformach pojawią się remake’i wspomnianych produkcji. Można jednak podejrzewać, że zadebiutują one na komputerach oraz konsolach zarówno minionej, jak i obecnej generacji.