Tak wygląda pierwsze 7 minut rozgrywki z Metro Awakening. Gra zadebiutuje za kilka dni na VR

Zgodnie z wcześniej podanymi informacjami już za kilka dni doczekamy się premiery Metro Awakening. Z tej okazji twórcy postanowili udostępnić na YouTube siedem minut rozgrywki z nowej odsłony serii. Zobaczyliśmy, jak wygląda początek produkcji stworzonej z myślą o wirtualnej rzeczywistości.

Metro Awakening - nowy film z rozgrywki

Metro Awakening to spin-off popularnej serii postapokaliptycznych strzelanek stworzonych na podstawie twórczości Dmitrija Głuchowskiego. Przeniesiemy się do moskiewskiego metra, gdzie wcielimy się w Serdara. Lekarz przemierza podziemną przestrzeń w poszukiwaniu zaginionej żony oraz w celu zdobycia lekarstwa pomagającego jej w przeżyciu. Rozgrywka ma być podobna do poprzednich odsłon serii, lecz obserwujemy przez gogle wirtualnej rzeczywistości. Największymi zagrożeniami napotkanymi przez bohatera będą promieniowanie, zmutowanie istoty oraz nieprzyjaźni ludzie.