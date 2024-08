Szykujcie gogle do VR, nowa wersja Hitmana 3 zapowiada się wybornie. Pierwszy zwiastun rozgrywki

Hitman 3 VR: Reloaded będzie prawie tą samą grą z PS VR2, ale usprawnioną i z nowymi elementami. Gracze mogą ponownie zanurzyć się w świat zabójcy, przemierzając takie lokacje jak Dubaj, Dartmoor, Berlin, Chongqing i Mendoza. I ponownie spotkać się z dobrze znanym, łysym bohaterem. Rozgrywka, za sprawą ulepszonego VR, zapowiada się jednak jeszcze bardziej intensywnie.

Reloaded — rozwijane we współpracy z XR Games — to coś więcej niż tylko prosty port poprzedniej, nieco chaotycznej, ale satysfakcjonującej wersji Hitman 3 VR. Jak to zwykle bywa i tym razem diabeł tkwi w szczegółach. Ta wersja wprowadza uproszczony styl graficzny, bardziej płynne i naturalne opcje ruchu, przebudowany interfejs użytkownika oraz — co może być najważniejsze — możliwość walki dwoma broniami, co pozwala graczom na używanie różnych broni lub przedmiotów w każdej ręce.