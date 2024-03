Szalony zwiastun z komedii Kaskader. Gwiazdorska obsada – w rolach głównych Ryan Gosling i Emily Blunt

Jeszcze nie przeminęły echa oscarowej nocy, na której wymieniona dwójka aktorów wyraźnie błyszczała, a już niedługo zobaczymy ich razem na ekranie. Ryan Gosling zagra tytułowego kaskadera w komedii akcji, której reżyserem jest David Leitch, znany za sprawą filmów Bullet Train oraz Deadpool 2. Za scenariusz odpowiada Drew Pearce, czyli twórca skryptów do filmów Iron Man 3 oraz Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. Zapowiada się więc naprawdę wybuchowe widowisko.

Postać Ryana Goslinga to starzejący się kaskader, który ma do odegrania jeszcze jedną, być może ostatnią w karierze rolę. W niebezpiecznych scenach zastępuje popularnego aktora. I wszystko potoczyłoby się zwyczajnie, gdyby nie fakt, że reżyserem widowiska jest była dziewczyna dublera. Dodatkowo w trakcie zdjęć okazuje się, że grający główną rolę aktor, znika i nikt nie wie jak do tego doszło i gdzie się podziewa.