Sylvester Stallone ostrzega przed popisami kaskaderskimi. Aktor nigdy nie wrócił do pełni zdrowia

Jennifer Flavin, żona Stallone, stwierdziła w serialu, że za każdym razem, gdy jej mąż musi zgłosić się na kolejną operację, jest to dla niej „przerażający czas”.

Sylvester nie lubi, gdy ludzie wiedzą, że przeszedł tak wiele operacji kręgosłupa. Zawsze mam nadzieję, że to ten ostatni, który pomoże mu prowadzić wygodniejsze życie.

Również córka Stallone’a, Scarlet, wypowiedziała się o kontuzji aktora:

Naprawdę trudno jest patrzeć, jak mój ojciec przechodzi kolejną bolesną operację. Przez całe moje dzieciństwo on cierpiał. Zrobił wszystko, co mógł, aby pokonać ból i być obecnym w moim życiu, ale nie mogłam sobie wyobrazić, jak bardzo on cierpi.