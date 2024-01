Niezniszczalni 5 już powstają. Sylvester Stallone powodem porażki 4. części

Tak, jeśli Sly będzie tym zarządzał. Myślę, że pracuje już nad kolejnym rozdziałem. Jeśli on będzie rządził, to tak, jestem pewien, że fajnie byłoby nad tym pracować.

W innym wywiadzie aktor przyznał, że Sylvester Stallone nie był aż tak mocno zaangażowany w Niezniszczalnych 4 i w tym upatruje porażki filmu. Gdyby gwiazdor kina akcji wziął większy udział w produkcji, a nie jedynie w niej zagrał, zdaniem Lundgrena film mógłby być znacznie lepszy.

Nie czytałem recenzji, bo mniej więcej wiedziałem, co w nich będzie napisane. Ten projekt od początku miał problemy, a te zwykle zaczynają się od scenariusza. Rzecz w tym, że tak naprawdę nie miał dobrego scenariusza. Nie gram głównej roli, więc trudno mi się wypowiadać na temat niektórych z tych kwestii, ale wiem, że Stallone nie był w to zaangażowany, jak zwykle. Po prostu odegrał w nim swoją rolę, a kiedy brał czynny udział w produkcji, wtedy jakość była zupełnie inna i nie spadała poniżej pewnego poziomu. Ale on nie był w to zaangażowany, więc myślę, że problem tkwił w scenariuszu. Dodatkowo reżyser został zmieniony jakoś miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć.